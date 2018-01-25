В Саратове полицейские спасли от гибели на морозе подозреваемого в угоне

САРАТОВ, 25 янв — РИА Новости. Полицейские в Саратовской области спасли от переохлаждения подозреваемого в угоне автомобиля, которого в мороз разыскали с помощью собаки за пределами населенного пункта, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
"При помощи служебной собаки полицейский-кинолог и участковый уполномоченный полиции разыскали подозреваемого в угоне. Сильно замерзшего молодого человека полицейские обнаружили ночью недалеко от поселка. Юноша рассказал, что не справился с управлением, и иномарка вылетела в кювет. После этого он оставил автомобиль и пошел домой пешком, но по пути устал и сильно замерз", — говорится в сообщении.
Полицейские оказали подозреваемому необходимую помощь, после чего доставили его в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Угон". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.