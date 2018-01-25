В Хабаровске уволили полицейских, обнаруженных за игрой в подпольном казино

ХАБАРОВСК, 25 янв – РИА Новости. Двое полицейских, которые были обнаружены в нелегальном казино в Хабаровске во время спецоперации, уволены со службы, сообщил на пресс-конференции в четверг временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Хабаровскому краю Арсен Исагулов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 ноября 2017 году следователи краевого следственного управления, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыск в нелегальном казино в Железнодорожном районе Хабаровска. В момент проведения обыска в нем находились два сотрудника полиции, которые также участвовали в игре.

Всего во время операции задержали шесть местных жителей, подозреваемых в организации и проведении азартных игр. Возбуждено уголовное дело.

"Два сотрудника уволены. Возбуждено уголовное дело, оно в производстве у следственного комитета. Мы даже знали, что они там (в казино) играют, поэтому туда и пошли", — сказал Исагулов.

Он отметил, что всего за год в Хабаровском крае были ликвидированы три подпольных казино – два в Хабаровске и одно в Комсомольске-на-Амуре. К уголовной ответственности привлекаются около 15 человек.

В ноябре 2017 года СУСК РФ по региону сообщал, что по делу о нелегальном казино в Хабаровске в отношении начальника одного из отделений отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Хабаровску возбуждено уголовное производство по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго на тот момент проводилась служебная проверка.