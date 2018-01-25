Ученые зафиксировали серию афтершоков после землетрясения в Беринговом море

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. Ученые фиксируют в акватории Берингова моря в районе Командорских остров серию землетрясений, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Это афтершоки после сильного землетрясения магнитудой 6,2 , которое произошло в том районе днём в четверг. Наиболее сильными из них стали два сейсмособытия магнитудой 5 и 4,9", — сказал представитель службы.

По данным МЧС, подземные толчки силой 3-4 балла ощущались в селе Никольское, которое находится на одном из Командорских остров — острове Беринга. Пострадавших и разрушений в результате землетрясений нет, угроза цунами не объявлялась.

Сейсмологи также отметили, что наряду с землетрясениями в Беринговом море, было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 в Охотском море. Его эпицентр находился на глубине 523 километра в 72 километрах западнее посёлка Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района Камчатского края.