У Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали ученые в четверг в акватории Берингова моря в районе Командорских островов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 35 километров в 576 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к эпицентру населенный пункт — село Никольское Алеутского района — находится в 40 километрах от него", — сказал представитель службы, отметив, что энергетический класс землетрясения составил 13,8.

В краевом главке МЧС добавили, что землетрясение силой 3-4 балла ощущалось в селе Никольском, расположенном на одном из Командорских остров – острове Беринга. Угроза цунами не объявлялась. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Позднее, в течение часа, произошло второе землетрясение магнитудой 5, его эпицентр находился на глубине 36 километров в 567 километрах от Петропавловска-Камчатского. В краевом главке МЧС добавили, что информации о том, ощущались ли подземные толчки в населенных пунктах Камчатского края, пока нет.