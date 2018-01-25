Названа причина взрыва газовых баллонов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Газовые баллоны в екатеринбургской многоэтажке могли взорваться из-за перепада температур внутри них, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.
"По данным подразделения МЧС, предварительно, взрыв произошел самопроизвольно из-за перепада температур в баллонах. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров… Предположительно, газовые баллоны принадлежат жильцам одной из пострадавших квартир, которые на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения", — уточняет прокуратура.
По информации ведомства, восстановительными работами в здании занимается ЗАО УЖК "Урал-СТ", а временным размещением эвакуированных — ООО "Фонд Радомир". По факту ЧП прокуратура ведет проверку. Ранее доследственную проверку начало региональное СУ СК РФ.