Названа причина взрыва газовых баллонов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Газовые баллоны в екатеринбургской многоэтажке могли взорваться из-за перепада температур внутри них, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.

Как ранее сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД, взрыв произошел в коридоре на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Пионеров. В результате оказались повреждены внутренние стены коридора в подъезде, двери трех квартир и пассажирский лифт. По данным компании "Екатеринбурггаз", пострадали пятеро детей и шестеро взрослых. По информации областного ГУ МЧС, в здании взорвались два пятилитровых газовых баллона. В региональном СУ СК РФ уточнили, что пострадал один человек, отказавшийся от госпитализации.

"По данным подразделения МЧС, предварительно, взрыв произошел самопроизвольно из-за перепада температур в баллонах. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров… Предположительно, газовые баллоны принадлежат жильцам одной из пострадавших квартир, которые на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения", — уточняет прокуратура.

По информации ведомства, восстановительными работами в здании занимается ЗАО УЖК "Урал-СТ", а временным размещением эвакуированных — ООО "Фонд Радомир". По факту ЧП прокуратура ведет проверку. Ранее доследственную проверку начало региональное СУ СК РФ.