На поиски пропавшего в Японском море судна вылетел самолет Бе-200

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Самолет Бе-200 со спасателями на борту вылетел в район поиска пропавшего судна "Восток" в Японском море, сообщил РИА Новости представитель Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку. На месте поисков нашли 2 спасательных жилета.

"Сейчас на место вылетел Бе-200 для расширения района поисков. Ми-8 работает на месте, пока с воздуха ничего, кроме бытового мусора, не нашел. Но пока утверждать, что найденное – с "Востока", преждевременно. Также радиобуй прослушивается, сигнал бедствия проходит", — сказал собеседник.

Как сообщил РИА Новости источник в морских структурах, на пропавшем судне находились, в том числе, девять сахалинцев и один приморец. "В числе экипажа – уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", — добавил собеседник агентства.