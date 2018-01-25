СК начал проверку по факту пропажи судна в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту потери связи с рыболовецким судном "Восток" на Дальнем Востоке в Японском море, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева.

Ранее сообщалось, что рыболовное судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета.

"В связи с потерей связи с судном "Восток" проводится процессуальная проверка по части 1 статьи 263 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта", — сказала Немцева.

Она также отметила, что 24 января 2018 года в 21.32 мск получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. Судно шло из Южной Кореи в порт Холмск.

"Судно не позиционируется и не отвечает. К поиску привлечен ряд судов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавила Немцева.