В машине, врезавшейся в остановку в Москве, нашли тело мужчины

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в салоне внедорожника, который врезался в остановку на проспекте Мира в Москве, выясняется причина его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД РИА Новости сообщили, что один человек погиб, четверо ранены после того, как водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в людей, стоящих на остановке общественного транспорта на проспекте Мира в Москве.

"В салоне автомобиля был обнаружен труп пассажира. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказал дежурный офицер.

По его словам, сейчас полицейские выясняют, погиб ли он до или после ДТП. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, мужчину от удара в момент аварии отбросило в заднюю часть салона внедорожника, где у него начинается багажник.

Кроме того, как рассказали РИА Новости в главке полиции, водитель в настоящее время отказывается от госпитализации. С ним работают полицейские.

"Двое пешеходов и один пассажир обратились за медицинской помощью", — заключили в полиции.