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Происшествия

Как Улюкаеву: обвинение попросило для Белых десять лет колонии

Сюжет:
Дело губернатора Кировской области (210)
21:4324.01.2018
(обновлено: 22:26 24.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНикита Белых. Архивное фотоНикита Белых. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Прокурор во время прений по делу Никиты Белых, прошедших прямо в СИЗО, попросил назначить экс-губернатору Кировской области десять лет колонии строгого режима и оштрафовать его на сто миллионов рублей.

Никита Белых в Пресненском суде Москвы. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Адвокат объяснил причину предынсультного состояния Никиты Белых
Обвинение также считает, что Белых нужно лишить права занимать должности в органах власти в течение восьми лет.

Схожие требования прокуроры огласили и для фигуранта другого крупного коррупционного дела: обвинители просили о десяти годах лишения свободы в колонии строгого режима, штрафе в 500 миллионов рублей и запрете занимать должности на госслужбе для экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. В итоге суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовал на 130 миллионов рублей.

Сигары и неустановленные женщины

"Белых как щитом прикрывался своей якобы аскетичной жизнью", — считают прокуроры Марина Дятлова и Светлана Тарасова.

По их мнению, экс-губернатор содержал бывшую супругу, тратил деньги на других "неустановленных" женщин, а также любил покупать дорогие сигары и оплачивал обучение своего сына в Англии. Согласно гособвинению, траты Белых значительно превышали официальный доход.

Несмотря на состояние здоровья обвиняемого, которого даже не смогли вывезти в суд для заседания, его потребовали отправить в колонию строгого режима.

Защита настаивает на невиновности Белых и просит суд вынести оправдательный приговор, называя своего подзащитного жертвой провокаций со стороны спецслужб.

Думал, что в пакете вино

Экс-губернатор Кировской области Никиты Белых в Бассманном суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Слишком добрый" губернатор: почему стало возможным дело Никиты Белых
По словам адвоката Андрея Грохотова, его подзащитный стал жертвой оговора.

"Позиция моего подзащитного прежняя: вину он свою никогда не признавал и не признает. Мы считает, что Никита Юрьевич стал жертвой оговора и провокации спецслужб", — сказал он.

По мнению адвоката, имела место провокация со стороны сотрудника ФСБ. Подарочный пакет, его ручки и деньги были обработаны специальным веществом "Тушь-7".

Белых, получая пакет от предпринимателя Юрия Судгаймера, был уверен, что это бутылка вина, так как собеседники встретились после дня рождения губернатора. Грохотов утверждает, что Белых лишь заглядывал в пакет и не трогал руками купюры. По его словам, обвинительное заключение следует переписать, так как две купюры номиналом в сто евро каждая имеют некорректный номер.

Выездное заседание

Никита Белых в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Белых обратится к суду с последним словом 26 января
Пресненский суд Москвы проводил выездное заседание на территории СИЗО "Матросская тишина", где Белых находится в больнице в связи с ухудшением здоровья.

Журналистам было непросто попасть на территорию режимного объекта. Всех аккредитованных корреспондентов записывали и выстраивали в "тройки", которыми и пропускали. После прохождения всех формальных процедур надо было сдать свои вещи в специальный шкафчик. Представители СМИ работали на заседании "по старинке" — с блокнотами и ручками.

Заседание проходило в небольшой комнате для свиданий. Туда, помимо самого Белых, его адвоката, двух прокуроров и судьи, поместилось 14 представителей средств массовой информации. Сам Белых выглядел лучше, достаточно бодро.

Следующее заседание пройдет в здании суда 26 января. Белых выступит с последним словом, после чего судья удалится для вынесения приговора, назвав дату его оглашения.

Версия обвинения

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин заявил, что виновность Белых определит суд
Белых вменяют два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера, в обоих случаях — за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области.

Причем если Ларицкий, как выяснило следствие, дал взятку добровольно, то у Судгаймера, по мнению обвинения, деньги вымогались.

Задержали Белых в июне 2016 года в ресторане в центре Москвы при передаче последнего транша взятки от Судгаймера в размере сто тысяч евро. В СМИ тогда опубликовали фотографии растерянного главы региона и пачек наличности перед ним. Прояснить ситуацию на месте губернатор не смог. Вину он по-прежнему отрицает.

Вскоре после задержания президент Владимир Путин снял Белых "в связи с утратой доверия". Позднее, комментируя задержание и арест Белых, Путин отмечал, что виновность или невиновность уже экс-губернатора установит суд, но ситуация с его задержанием при передаче денег вызывает много вопросов.

Глава государства назвал странным объяснение, согласно которому губернатор берет деньги у предпринимателя "и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях (а в валюте)".

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Происшествия
Комментарии
14 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreev.andrey.s
Это Белых за время своего "правления" превратил Кировскую область в рассадник наркомании, пьяниц за рулем, дороги и шоссе при нем отсутствовали, криминал тока тока успокаивают. А ещё Кировская область со своей экономикой и развитием отстал на 15 лет. И это все Белых. Ему 30 лет тюрьмы и 1 миллиард рублей выплат нужно дать.
22:38
24.01.2018
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Дмитрий Широков
Решение подравнять срок с Улюкаевым логичное: пила-то двуручная )
Улыбают также их одинаковые отмазки: спутал пакет вина - о-па, десятка! Может, за водку меньше дают... ))
22:01
24.01.2018
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