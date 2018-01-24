В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Автомобиль МАЗ врезался в остановочный комплекс в Ростове-на-Дону, две женщины госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель областного ГИБДД.

Авария произошла на улице Вавилова в среду днем. "Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что травмы получили две женщины 1946 и 1996 годов рождения, находившиеся на остановке. Они доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.