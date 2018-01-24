Защита попросила оправдать Белых

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Защита попросила суд оправдать бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который, по ее мнению, стал жертвой оговора, сообщил РИА Новости в среду адвокат Андрей Грохотов.

"Белых стал жертвой оговора, прошу его оправдать", — сказал он.

В среду официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что гособвинение в среду попросило суд назначить бывшему губернатору Кировской области Никите Белых десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей за взяточничество. Кроме того, обвинение считает справедливым, если после освобождения Белых восемь лет запрещено будет работать чиновником.

В обвинительном заключении уточняется, что, согласно сообщению девятой службы ФСБ РФ, Белых собирался привлечь к своему делу большой резонанс для дальнейшего использования его в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Согласно сообщению ФСБ, Белых и его доверенное лицо Алексей Пыхтеев пытались создать ему алиби, говорится в обвинительном заключении.

Белых вменяют два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера, в обоих случаях – за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области.

Причем если Ларицкий, как выяснило следствие, дал взятку добровольно, то у Судгаймера, по мнению обвинения, деньги вымогались.

Задержали Белых в июне 2016 года в ресторане в центре Москвы при передаче последнего транша взятки от Судгаймера в 100 тысяч евро. В СМИ тогда были опубликованы фотографии растерянного главы региона и пачек наличности перед ним. Прояснить ситуацию на месте губернатор не смог. Вину он по-прежнему отрицает.

Вскоре после задержания президент Владимир Путин снял Белых с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия". Позднее, комментируя задержание и арест Белых, Путин отмечал, что виновность или невиновность уже экс-губернатора установит суд, но ситуация с его задержанием при передаче денег вызывает много вопросов.

По словам главы государства, "очень странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта РФ берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях (а в валюте)".