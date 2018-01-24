Обвинение потребовало для Белых десять лет колонии

Главное за 24 января 2017 года (7)

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Гособвинение попросило суд приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей.

Обвинение также считает, что Белых нужно лишить права занимать должности в органах власти в течение восьми лет.

Защита, со своей стороны, попросила оправдать экс-губернатора. Как заявил адвокат Андрей Грохотов, Белых стал жертвой оговора.

Судебное заседание прошло в СИЗО "Матросская Тишина" в связи с плохим самочувствием экс-губернатора.

Белых вменяют два коррупционных эпизода: получение 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера, в обоих случаях — за покровительство. При этом, по версии следствия, Ларицкий дал взятку добровольно, а у Судгаймера деньги вымогались.

Чиновника задержали с поличным в июне 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после этого Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. Сам Белых вину не признает.