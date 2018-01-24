МАХАЧКАЛА, 24 янв — РИА Новости. Жителю Махачкалы ампутировали ногу из-за халатности врачей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает прокуратура Дагестана в среду.

По данным ведомства, житель Махачкалы в 2017 году обратился Республиканский ортопедо-травматологический центр, где ему поставили диагноз "ушиб левого голеностопа". Ему была наложена гипсовая повязка до колена с рекомендацией носить ее 40 дней. Через две недели мужчина был повторно доставлен в центр бригадой скорой помощи, где ему был поставлен диагноз "гангрена", после чего была проведена операция по ампутации левой нижней конечности.

"Прокурорская проверка показала, что при оказании медицинской помощи пациенту допущены нарушения… В результате безответственного, небрежного отношения врача-травматолога гражданину причинен тяжкий вред здоровью. Материалы проверки по данному факту прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании", — говорится в сообщении ведомства.