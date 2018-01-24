В Ярославле проверяют данные о ДТП, где машина сбила девушку на переходе

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Полиция проводит проверку и ищет очевидцев инцидента в Ярославле: внедорожник сбил на пешеходном переходе девушку с сумками, а она встала и пошла дальше, сообщило в среду УМВД по региону.

В интернете появилось видео инцидента в Ярославле. Люди переходят дорогу на зеленый свет, как вдруг внедорожник, вначале замедлив ход перед переходом, неожиданно ускоряется и наезжает на девушку с сумками. Она отлетает в сторону, падает на колени, но потом встает и невозмутимо продолжает путь. Ни водитель иномарки, ни другие пешеходы не подошли к ней, чтобы узнать о ее самочувствии. После этого виновник ДТП уезжает.

По данным полиции, ДТП произошло утром 18 января на пересечении улицы Советская и проспекта Ленина.

"Поступило сообщение от жительницы Ярославля о том, что в 08.20 ее 15-летняя дочь при переходе проезжей части была сбита неустановленной легковой автомашиной. Позднее из травмопункта больницы Соловьева поступило сообщение о том, что данной девочке поставлен диагноз: ушиб обеих коленных суставов, она нуждается в амбулаторном лечении", — говорится в сообщении.

"В настоящий момент по данному факту ГИБДД проводится проверка", — уточняет ведомство.

Госавтоинспекция обращается ко всем возможным очевидцам данного ДТП с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию.