Подольская пенсионерка, дома у которой нашли мумии, попала в психбольницу

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пенсионерку из Подольска, в квартире которой обнаружили две мумии, отправили в психбольницу, сообщает пресс-служба главка Следственного комитета России по Московской области.

"Пенсионерка экстренно госпитализирована в психиатрическую больницу", — говорится в сообщении.

Подмосковный главк СК сообщил в среду, что в квартире в Подольске обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины. Проживающая в этой квартире 77-летняя женщина пояснила, что это тела ее брата и сестры, которые умерли около восьми-девяти лет назад. Пенсионерка сказала, что оставила их в квартире, потому что у нее не было денег на захоронение.

По предварительным данным следователей, с 1980-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат. Причины смерти людей и то, как давно они умерли, установят по результатам судебно-медицинских экспертиз.