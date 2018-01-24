В Подольске в квартире пенсионерки нашли две мумии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мумифицированные тела двух человек обнаружили в квартире пенсионерки в Подольске, сообщили в СК по Московской области.

Проживающая там 77-летняя женщина рассказала, что это ее брат и сестра, которые умерли около восьми-девяти лет назад. Пенсионерка пояснила, что оставила их в квартире, потому что у нее не было денег, чтобы их похоронить.

По предварительным данным следствия, с 1980-х годов в этой квартире действительно жили две сестры и брат. Причины смерти людей и то, как давно они умерли, установят судмедэксперты.

СК проводит доследственную проверку.