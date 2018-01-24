Ламонов рассказал подробности передачи взятки за освобождение Итальянца

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заключивший сделку со следствием полковник Александр Ламонов рассказал в Мосгорсуде подробности передачи взятки за освобождение "авторитета" Итальянца.

"Я приехал к Максименко (начальник управления собственной безопасности СК. — Прим. ред.), зайдя в квартиру, я поставил пакет на кухне, он так сказал (сделать. — Прим. ред.), внутрь (пакета. — Прим. ред.) я не заглядывал", — рассказал Ламонов.

По его словам, он получил от Дениса Богородецкого (его следствие считает одним из звеньев цепи посредников) коробку, в которой, по словам последнего, было пятьсот тысяч долларов.

"Я передал деньги Максименко, оставив сто тысяч для распределения между мной, Денисом Богородецким и Евгением Суржиковым в качестве благодарности за посреднические услуги", — добавил полковник.

Ламонов пояснил, что за эти деньги они "ничего делать не собирались", а получали их, зная, что дело в отношении Андрея Кочуйкова (Итальянца) уже решено переквалифицировать.

"Когда я довел до Максименко информацию о том, что школьный друг Кочуйкова готов заплатить за переквалификацию триста тысяч долларов, он никак не отреагировал. Я потом встретился с Богородецким, мы посидели, подумали и приняли решение, что нужно увеличить сумму до пятисот тысяч долларов, получить их можно, если дело будет переквалифицировано (на самоуправство. — Прим. ред.)", — пояснил свидетель.

Ламонов утверждает, что Максименко "ездил к руководству Управления "М" ФСБ", с которым обсуждал ситуацию по делу о перестрелке у ресторана Elements в правительственном квартале Москвы, после которой и был арестован Итальянец. Сам Максименко обвинения отверг, заявляя, что никакой взятки не брал.

"Деньги из воздуха"

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Ламонов заявил, что он не считал эти деньги взяткой.

"Только когда арестовали (начал так считать). Я и сейчас не уверен, что это взятка… Когда деньги из воздуха, то… делать ничего не надо, решение (о переквалификации) уже принято", — заявил он.

По утверждению Ламонова, он не должен был передавать деньги Максименко, а привез их, "потому что собирался в отпуск, а они лежали в сейфе". "Их никто не требовал, а я в отпуск уходил, нужно было их кому-то отдать", — заявил свидетель.

Так он ответил на вопрос защиты Максименко, почему он хранил деньги в рабочем кабинете и не боялся ли, что их найдут.

"Ну, нашли бы, ну, изъяли", — заметил Ламонов.

По его словам, сумма в пятьсот тысяч долларов "спонтанно" возникла в ходе разговора с Богородецким.

Ход дела



Максименко, Ламонова и экс-заместителя главы ГСУСК Москвы Дениса Никандрова арестовали летом 2016 года по обвинению в получении от вора в законе Захария Калашова (Шакро) пятисот тысяч евро за освобождение Кочуйкова из СИЗО.

Спустя год расследования ФСБ возбудила второе дело, из фабулы которого следовало, что за Итальянца передали пятьсот тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена из его окружения — Олега Шейхаметова.

В декабре 2017-го в рамках следствия задержали экс-главу следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. Ранее он проходил по делу как свидетель. После увольнения из СК Крамаренко возглавлял юридический отдел "Роснефти". Также, по заявлению обвинения, в коррупционной схеме участвовал начальник московского главка СК Александр Дрыманов. Сейчас он проходит по делу свидетелем.

Ламонов заключил сделку со следствием, его дело выделили в отдельное производство.