Ламонов рассказал подробности передачи взятки за освобождение Итальянца

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заключивший сделку со следствием полковник Александр Ламонов рассказал в Мосгорсуде подробности передачи взятки за освобождение "авторитета" Итальянца.
По его словам, он получил от Дениса Богородецкого (его следствие считает одним из звеньев цепи посредников) коробку, в которой, по словам последнего, было пятьсот тысяч долларов.
"Я передал деньги Максименко, оставив сто тысяч для распределения между мной, Денисом Богородецким и Евгением Суржиковым в качестве благодарности за посреднические услуги", — добавил полковник.
Ламонов пояснил, что за эти деньги они "ничего делать не собирались", а получали их, зная, что дело в отношении Андрея Кочуйкова (Итальянца) уже решено переквалифицировать.
Ламонов утверждает, что Максименко "ездил к руководству Управления "М" ФСБ", с которым обсуждал ситуацию по делу о перестрелке у ресторана Elements в правительственном квартале Москвы, после которой и был арестован Итальянец. Сам Максименко обвинения отверг, заявляя, что никакой взятки не брал.
"Деньги из воздуха"
18.6%Большими реальными сроками
32.1%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.2%Запретом занимать руководящие должности
22.5%Разве что высшая мера поможет
23.6%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"Только когда арестовали (начал так считать). Я и сейчас не уверен, что это взятка… Когда деньги из воздуха, то… делать ничего не надо, решение (о переквалификации) уже принято", — заявил он.
По утверждению Ламонова, он не должен был передавать деньги Максименко, а привез их, "потому что собирался в отпуск, а они лежали в сейфе". "Их никто не требовал, а я в отпуск уходил, нужно было их кому-то отдать", — заявил свидетель.
Так он ответил на вопрос защиты Максименко, почему он хранил деньги в рабочем кабинете и не боялся ли, что их найдут.
"Ну, нашли бы, ну, изъяли", — заметил Ламонов.
По его словам, сумма в пятьсот тысяч долларов "спонтанно" возникла в ходе разговора с Богородецким.
Ход дела
Спустя год расследования ФСБ возбудила второе дело, из фабулы которого следовало, что за Итальянца передали пятьсот тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена из его окружения — Олега Шейхаметова.
В декабре 2017-го в рамках следствия задержали экс-главу следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. Ранее он проходил по делу как свидетель. После увольнения из СК Крамаренко возглавлял юридический отдел "Роснефти". Также, по заявлению обвинения, в коррупционной схеме участвовал начальник московского главка СК Александр Дрыманов. Сейчас он проходит по делу свидетелем.
Ламонов заключил сделку со следствием, его дело выделили в отдельное производство.