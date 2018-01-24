В Москве врач-гематолог получила два года колонии после смерти пациента

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач-гематолог получила два года колонии в связи с гибелью пациента после проведенной ею трепанобиопсии, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Следствием и судом установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог, находясь в частной клинике, расположенной по Профсоюзной улице в Москве, проводя пациенту трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения медицинской услуги. Своими действиями осужденная нанесла сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых пациент через несколько дней скончался, отметила Иванова.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть"… приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказала Иванова.