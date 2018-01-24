В Липецкой области пациент устроил драку в приемной больницы

ВОРОНЕЖ, 24 янв — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства драки в больнице города Елец Липецкой области, которую устроили привезенный на скорой из кафе пациент и двое его товарищей, сообщило в среду региональное управление МВД.

"Двадцать четвертого января текущего года в ОМВД России по городу Ельцу поступило сообщение от медсестры Елецкой городской больницы №2 о том, что в приемном покое происходит драка. Молодой человек, доставленный машиной скорой помощи из городского кафе, нанес телесные повреждения различной формы тяжести врачам и медсестрам, оказывающим ему помощь", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости начальник пресс-службы областного УМВД Наталья Маслакова, мужчине в кафе стало плохо. Двое его товарищей вызвали скорую и приехали с ним в больницу, где и устроили драку. По словам Маслаковой, пока известно, что пострадали двое врачей, информация по телесным повреждениям других медработников уточняется.

"Трое участников происшествия задержаны и доставлены в отдел полиции, где дают показания. В результате проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — информирует управление МВД.