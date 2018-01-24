Адвокат рассказал подробности дела против главы столичного главка СК

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Материалы в отношении главы столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова были выделены в отдельное производство из дела о взятке от людей Шакро Молодого и направлены в СК РФ, но, вероятно, там отказались возбуждать уголовное дело.

Об этом в среду адвокат Андрей Гривцов заявил в Мосгорсуде, где слушается дело полковника Максименко.

"Материалы в отношении Дрыманова 3 ноября 2017 года выделены в отдельное производство и направлены в СК РФ для проверки и принятия решения. Можно предполагать, что по этим материалам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — сказал защитник.

Комментариями СК РФ и генерала Дрыманова РИА Новости не располагает.

Накануне прокурор Борис Локтионов, представляющий обвинение в деле Максименко, заявил в суде, ссылаясь на материалы уголовного дела, что Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца).