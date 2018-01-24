Прокурор сообщил новые детали по делу полковника Максименко

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов проходит свидетелем по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, сообщил в среду в Мосгорсуде прокурор Борис Локтионов.

"Дрыманов проходит свидетелем по делу", — сказал обвинитель, возражая против запроса суда в СК РФ о результате проверки в отношении Дрыманова.

О том, что в СК РФ посылались соответствующие материалы, ранее сообщил адвокат Максименко.

Накануне Локтионов, представляющий обвинение в деле Максименко, заявил в суде, ссылаясь на материалы уголовного дела, что Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца).