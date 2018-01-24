Полковник Ламонов заключил досудебное соглашение по делу о взятке

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Замглавы управления собственной безопасности СК РФ полковник Александр Ламонов заключил сделку со следствием по делу о получении взятки за освобождение "авторитета" Итальянца, сообщил в среду судья Мосгорсуда Олег Музыченко.

Сейчас в суде рассматривается выделенное в отдельное производство дело начальника Ламонова — полковника Михаила Максименко. По делу Максименко Ламонов проходит свидетелем.

"В соответствии с тем, что вами было заключено досудебное соглашение, разъясняю, что мы не будем вас предупреждать об ответственности за дачу ложных показаний, вы должны давать правдивые показания", — наставил Музыченко полковника.