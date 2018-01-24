Невнимательность помогла ограбленному воронежцу спасти 15 миллионов рублей

ВОРОНЕЖ, 24 янв — РИА Новости. Житель Воронежа, которого осенью ограбили, отняв пакет, где, как он считал, было 15 миллионов рублей, обнаружил эти деньги в своем сейфе, сообщил РИА Новости представитель областного глава МВД.

На мужчину напали в ночь на 18 октября в центре города, возле ледового дворца спорта "Юбилейный" на улице Карла Маркса. Он обратился за медицинской помощью и заявил, что грабители ударили его по голове и отобрали пакет с 15 миллионами рублей. Полицейские начали проверку и возбудили уголовное дело о разбое.

Однако мужчина, выписавшись из больницы, обнаружил деньги в сейфе в собственном офисе.

"Нападение действительно было, но пакет не с деньгами был. Перепутал пакет", — сказал представитель ГУ МВД.