МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова запросила материалы уголовного дела осужденной за попытку примкнуть к террористической группировке "Исламское государство"* экс-студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), сообщила РИА Новости Москалькова в кулуарах Съезда судей РФ.

"Я запросила все уголовное дело, чтобы можно было оценить всю совокупность данных. Меня смущает, что приговор не раскрывает в полном объеме доказательную базу, поэтому я решила прочитать все дело, включая данные предварительного следствия. Меня глубоко трогает судьба этой молодой женщины, ее переживания, переживания ее родных", — сказала она.

Москалькова напомнила, что встретилась с Карауловой в колонии и поговорила.

"Она сказала, что хотела бы, если бы могла, написать обращение ко всем женщинам, вступающим в переписку с людьми этой идеологии и предупредить — даже не замечаешь, как попадаешь в зависимость", — добавила омбудсмен.

Решение о том, поддержать ли ее прошение о помиловании, Москалькова пообещала принять не позднее, чем через полтора месяца.

Ранее адвокат осужденной сообщал РИА Новости, что его подзащитная обратилась к Москальковой с просьбой о помощи при обращении к президенту РФ за помилованием.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ. В марте Верховный суд РФ подтвердил 4,5-летний срок заключения Карауловой.

*Террористическая организация, запрещенная в России