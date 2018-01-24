МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова запросила материалы уголовного дела осужденной за попытку примкнуть к террористической группировке "Исламское государство"* экс-студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), сообщила РИА Новости Москалькова в кулуарах Съезда судей РФ.
Москалькова напомнила, что встретилась с Карауловой в колонии и поговорила.
"Она сказала, что хотела бы, если бы могла, написать обращение ко всем женщинам, вступающим в переписку с людьми этой идеологии и предупредить — даже не замечаешь, как попадаешь в зависимость", — добавила омбудсмен.
Решение о том, поддержать ли ее прошение о помиловании, Москалькова пообещала принять не позднее, чем через полтора месяца.
Ранее адвокат осужденной сообщал РИА Новости, что его подзащитная обратилась к Москальковой с просьбой о помощи при обращении к президенту РФ за помилованием.
*Террористическая организация, запрещенная в России