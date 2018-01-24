В Татарстане при столкновении автомобилей погибли два человека

КАЗАНЬ, 24 янв — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Нижнекамском районе Татарстана во вторник вечером, погибли водители и пострадали трое пассажиров, сообщает региональное МВД.

"В 22.20 мск 23 января на 79-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск водитель автомобиля Ниссан Ноут, двигаясь со стороны Чистополя в направлении Нижнекамска, в нарушение ПДД не учел дорожно-метеорологические условия (снегопад), выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, следовавшим во встречном направлении", — говорится в сообщении.

По информации МВД, водители обоих автомобилей от полученных травм скончались на месте ДТП. Трое пассажиров автомобиля ВАЗ с черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга, ушибами доставлены в Нижнекамскую центральную районную больницу, уточняет ведомство.