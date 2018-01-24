В Кузбассе более сотни человек пострадали из-за аномальных морозов

КЕМЕРОВО, 24 янв — РИА Новости. Свыше 100 человек обратились в медицинские учреждения Кемеровской области по поводу холодовых травм за последние три дня, более половины из них госпитализировали, сообщили РИА Новости в среду в региональном департаменте охраны здоровья населения.

"Общее количество пострадавших от переохлаждений и обморожений в Кемеровской области с 20 по 23 января включительно составило 118 человек, из них госпитализировано 55 человек", — сказал собеседник агентства, уточнив, что это официальные данные по тем, кто обратился в больницы и травмпункты.

В Кузбассе сохраняется аномально холодная погода без осадков и с северным ветром. Днем температура составляет минус 30-35 градусов, ночью опускается до минус 40-45 и ниже, из-за ветра холод ощущается сильнее. По данным Кемеровского гидрометцентра, сильные морозы продержатся до конца недели.

Оперативные, коммунальные и дорожные службы региона находятся в режиме повышенной готовности. МЧС и ГИБДД призывают по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте, особенно на дальние расстояния.