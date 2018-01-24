В Подмосковье из-за отравления газом госпитализировали пять человек

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пять человек были госпитализированы после отравления газом в поселении Новоивановское Одинцовского района Подмосковья, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
"Пять человек находятся в отделении токсикологии 123-й КБ ФМБА (клинической больницы Федерального медико-биологического агентства — ред.) в Одинцово. Состояние средней тяжести, стабильное", — сообщил собеседник агентства.
"В данном здании отсутствует система централизованного отопления. На месте выяснилось, что объект отапливался двумя тепловыми пушками. Это частный сектор, вид разрешенного использования земли ИЖС (индивидуального жилищного строительства — ред.). В здании проживало более 40 человек. Это рабочие и строители", — добавили в пресс-службе.