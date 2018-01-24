В Подмосковье из-за отравления газом госпитализировали пять человек

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пять человек были госпитализированы после отравления газом в поселении Новоивановское Одинцовского района Подмосковья, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.

Ранее СМИ сообщили, что в здании общежития в Подмосковье несколько десятков человек отравились газом.

"Пять человек находятся в отделении токсикологии 123-й КБ ФМБА (клинической больницы Федерального медико-биологического агентства — ред.) в Одинцово. Состояние средней тяжести, стабильное", — сообщил собеседник агентства.

В администрации также отметили, что речь идет о незаконно построенном здании, площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Администрация Новоивановского ранее подавала в суд, после чего было вынесено решение о принуждении собственника снести этот объект.

"В данном здании отсутствует система централизованного отопления. На месте выяснилось, что объект отапливался двумя тепловыми пушками. Это частный сектор, вид разрешенного использования земли ИЖС (индивидуального жилищного строительства — ред.). В здании проживало более 40 человек. Это рабочие и строители", — добавили в пресс-службе.