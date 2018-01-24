В Брянской области возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в жилом доме в Брянской области, сообщается на сайте СК РФ.

Согласно сообщению, ночью 24 января 2018 года в результате возгорания жилого дома в деревне Пигарёво Комаричского района погибли четыре человека. "В числе пострадавших оказались двое детей в возрасте двух и десяти лет", — говорится в нем.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют причины пожара и гибели людей.