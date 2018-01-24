На Сахалине пассажирский поезд застрял в снежном заносе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв — РИА Новости. На Сахалине пассажирский поезд Ноглики — Южно-Сахалинск в среду застрял в снежном заносе и опоздал на шесть часов, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"Пассажирский поезд №2 сообщением Ноглики – Южно-Сахалинск в 05:40 (21:40 мск) остановился из-за сильнейших переметов на железнодорожных путях на перегоне Заозерное – Пугачево", — говорится в сообщении.

Чтобы освободить поезд из снежных заносов, к составу были направлены дополнительные локомотивы, которые и вытащили его.

"Отставание от графика составило порядка шести часов", — отметили в компании.

Утром в среду из-за непогоды были отменены пригородные поезда в центре и на юге острова.

В ДВЖД сообщили, что циклон существенно затрудняет движение пассажирских и грузовых поездов на линиях Невельск – Арсентьевка и Корсаков – Поронайск. На перегонах работает очистительная техника.