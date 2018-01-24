ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Девочка получила ожог в одной из школ Нижнего Тагила в результате утечки горячей воды, ведется проверка, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 января в нижнетагильской школе № 4. Пострадала ученица шестого класса 2003 года рождения.

"По предварительным данным, около 10.00 (по местному времени) на перемене в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" в результате порыва расположенной в рекреации на третьем этаже школы системы отопления произошла утечка теплоносителя и горячая вода попала на ребенка", — уточняет ведомство.

По информации прокуратуры, девочке на месте оказали помощь, после чего доставили в детскую городскую больницу, где диагностировали ожог спины второй степени. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. Ведомство по факту ЧП начало проверку.