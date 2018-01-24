Автомобиль Следственного комитете РФ в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

Автомобиль Следственного комитете РФ в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Суд арестовал соучастников нападения на школу в Улан-Удэ, сообщил Следственный комитет.

Им уже предъявили обвинение. Одному из них 15 лет, второму — 14. Оба подростка — одноклассники молодого человека, который на прошлой неделе напал на учеников и педагога.

"Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, они сообщили злоумышленнику, что учитель находится в классе, а во время атаки следили за обстановкой.

По данным следствия, 19 января ученик девятого класса школы в микрорайоне Сосновый Бор кинул в один из кабинетов бутылку с зажигательной смесью, а затем набросился с топором на детей и преподавателя. Пострадали семеро человек, в том числе сам нападавший. Сейчас он находится под стражей.

Мотивы подростка установили — ненависть к учителям и конфликты с другими школьниками.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".