Пострадавшую при нападении на школу в Бурятии могут перевести в Петербург

КРАСНОЯРСК, 24 янв — РИА Новости. Одна из пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ может быть переведена в Санкт-Петербург, еще четверо готовятся к выписке, сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф Бурятии.

Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.

"Четверо пострадавших, включая учительницу в удовлетворительном состоянии. Готовятся на выписку. По стандартам при таких травмах пациенты должны находиться определенное время в больнице. В отношении одной пострадавшей девочки, которая находится в тяжелом состоянии, рассматривается вопрос о переводе в Петербург", — сказал собеседник агентства.

В Центре медицины катастроф уточнили, что двое пациентов по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.