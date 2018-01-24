В Саратовской области в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека

САРАТОВ, 24 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь областного управления ГИБДД Екатерина Конопелько.

ДТП произошло во вторник в 23.00 по местному времени (22.00 мск) на 14 километре автоподъезда к Энгельсу.

"По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2110 под управлением 29-летнего водителя не уступил дорогу большегрузу Volvo и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель ВАЗа и трое его пассажиров, личность которых в настоящее время устанавливается, погибли на месте", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что по факту автоаварии ГИБДД проводит проверку, выясняются все обстоятельства.