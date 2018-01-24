Суд не получал ходатайства о мере пресечения напавшим на школу в Бурятии

Автомобиль Следственного комитете РФ в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. Архивное фото

Автомобиль Следственного комитете РФ в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 24 янв — РИА Новости. Суд пока не получал ходатайства об избрании меры пресечения двум подросткам, причастным, по данным СК, к нападению на школу в Улан-Удэ, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь Октябрьского районного суда Александра Поплавская.

Ранее СК РФ сообщил, что задержаны двое одноклассников арестованного по делу о нападении на школу, одному из которых 15 лет, второму — 14 лет. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Суд пока не получал ходатайство", — сказала представитель суда.

Нападение на учеников 7-го класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность". В среду СК сообщил, что задержаны двое соучастников преступления и им предъявлены обвинения.