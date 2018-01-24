Обвиняемого в нападении на школу поместили в СИЗО для несовершеннолетних

Автомобили правоохранительных органов и МЧС России в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. Архивное фото

Автомобили правоохранительных органов и МЧС России в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 24 янв — РИА Новости. Обвиняемый в нападении на школу в Улан-Удэ подросток, арестованный во вторник на два месяца, помещен в корпус для несовершеннолетних в СИЗО Улан-Удэ, сообщила РИА Новости представитель ГУФСИН Бурятии Лариса Мясищева.

"Подросток доставлен в СИЗО. Он не нуждается более в постоянном уходе врача. За ним при необходимости следит медик в учреждении", — сказала собеседница агентства.

Нападение на учеников 7-го класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность". В среду СК сообщил, что задержаны двое соучастников преступления и им предъявлены обвинения.