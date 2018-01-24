На Камчатке из-за циклона отменили занятия в школах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском из-за подхода мощного циклона отменены занятия в школах, руководителям предприятий и организаций также рекомендовано объявить среду выходным днем, сообщает пресс-служба мэрии.

"В связи с крайне неблагоприятным прогнозом погоды, 24 января отменены занятия во всех классах всех смен школ Петропавловска-Камчатского, а также в учреждениях дополнительного образования. Кроме того, в муниципальных учреждениях и организациях, подведомственных администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, рабочий день 24 января, объявлен выходным", — говорится в сообщении.

Власти города также рекомендовали руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять аналогичные решения: определить количество сотрудников, которые выйдут на работу, по фактической надобности в этот день.

"Кроме того, принято решение запретить движение большегрузного транспорта на самых сложных участках автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского, а владельцев личного автотранспорта убедительная просьба во время снегопада оставить свои машины на стоянках и воспользоваться общественным транспортом", — добавили в мэрии.

По прогнозам синоптиков, в среду на юг Камчатки обрушится мощный циклон. Атмосферный вихрь принесет на полуостров интенсивные осадки, штормовой ветер, а также повышение температуры. Ожидаются метель и снежные заносы. В горных районах края объявлена лавинная опасность. У берегов Камчатки действует штормовое предупреждение. Оперативные службы приведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что непогода сохранится в большинстве районов края до 28 января включительно.