Под Белгородом завели дело после того, как собака покусала 17 человек

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как бешеная собака покусала 17 человек в Белгородской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В понедельник управление Россельхознадзора по Белгородской области сообщило, что 17 человек, пострадали от нападений бешеной собаки в городе Шебекино. В связи с этим инцидентом региональное следственное управление СК РФ начало проверку.

"По факту нападения собаки на людей в городе Шебекино возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Халатность", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в субботу и воскресенье в районе улиц 50 лет Октября и Ленина бездомная собака укусила 17 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. После обращения пострадавших в полицию собака была отловлена. Согласно заключению Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории, у животного обнаружено бешенство. Всем пострадавшим была оказана помощь, проведена профилактическая вакцинация, угрозы для жизни нет.

В ходе следствия будут установлены должностные лица, обязанные регулировать количество бездомных животных на территории населенного пункта, а также проведены судебные экспертизы, допрошены участники произошедшего, добавили в СК.