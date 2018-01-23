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Происшествия

Главу Минлесхоза Оренбуржья уволили из-за клипа со стриптизом

18:3723.01.2018
(обновлено: 18:45 23.01.2018)
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© Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской областиСтоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области
© Стоп-кадр из видео

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уволил министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких и трех его заместителей из-за скандального видеоролика с их участием, сообщил РИА Новости представитель администрации главы региона.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ульяновский губернатор встретился с курсантами, снявшими скандальное видео

Речь идет о видеоклипе, в котором участвуют люди, похожие на Тонких и его подчиненных. В начале ролика чиновники сидят за рабочим столом и пьют пиво на фоне мешка с надписью "Бюджет". Затем один из героев зачитывает несколько "указов губернатора" о необходимости развивать внутренний туризм и о том, что в лесу появились "косматые чудовища".

Далее чиновники переодеваются в исторических персонажей, пьют водку и другие алкогольные напитки, ругаются, показывают различное оружие и изображают импровизированный танец у шеста.

Нарушение моральных норм

Комментируя увольнение чиновников, Берг заявил, что такое решение он принял в первые секунды просмотра клипа.

Пенсионерки
Петербургские пенсионерки поддержали курсантов, станцевав под Satisfaction

"Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих "артистов" позволяют им претендовать только на премию Дарвина", — заявил Берг.

Другой источник РИА Новости в региональном правительстве пояснил, что в администрации провели срочное совещание, на которое вызвали участников ролика. При этом собеседник агентства отметил, что вопроса о причинах, побудивших чиновников снять видео, им никто не задавал.

Стоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области
Стоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области

Видео курсантов

Похожий скандал разразился после появления в сети ролика с курсантами Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), которые танцевали в полуобнаженном виде в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction.

Танцы в форме МЧС под Satisfaction
Юноши в футболках МЧС станцевали в поддержку ульяновских курсантов

В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и участникам скандального видео самые жесткие меры вплоть до увольнения и отчисления. Приволжская транспортная прокуратура провела проверку, но не нашла в клипе никаких нарушений.

Многие пользователи интернета поддержали курсантов, в сети появилась петиция в их защиту.

Кроме того, за студентов заступился Владимир Жириновский, заявивший, что наказывать их нельзя и что ЛДПР проконтролирует, чтобы "ни один волос не упал с их голов".

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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Пронин
Похоже, на "детекторе дури" этих чиновников при приеме на работу не проверяли. Когда студенты "импровизируют", это понятно. Но эти-то! Хотели стать "круче ульяновских курсантов"? Так, вот ты какой "кадровый голод" провинциальной власти! Даже <жесткое ненормативное слово> на работу берут... Если бы не засветились, так бы дальше там и работали.
18:59
23.01.2018
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d21081965
А говорят что это только гриппом все вместе болеют,а с ума сходят по одному. Оказывается это не так.
19:02
23.01.2018
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