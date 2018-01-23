Главу Минлесхоза Оренбуржья уволили из-за клипа со стриптизом

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уволил министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких и трех его заместителей из-за скандального видеоролика с их участием, сообщил РИА Новости представитель администрации главы региона.

Речь идет о видеоклипе, в котором участвуют люди, похожие на Тонких и его подчиненных. В начале ролика чиновники сидят за рабочим столом и пьют пиво на фоне мешка с надписью "Бюджет". Затем один из героев зачитывает несколько "указов губернатора" о необходимости развивать внутренний туризм и о том, что в лесу появились "косматые чудовища".

Далее чиновники переодеваются в исторических персонажей, пьют водку и другие алкогольные напитки, ругаются, показывают различное оружие и изображают импровизированный танец у шеста.

Нарушение моральных норм

Комментируя увольнение чиновников, Берг заявил, что такое решение он принял в первые секунды просмотра клипа.

"Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих "артистов" позволяют им претендовать только на премию Дарвина", — заявил Берг.

Другой источник РИА Новости в региональном правительстве пояснил, что в администрации провели срочное совещание, на которое вызвали участников ролика. При этом собеседник агентства отметил, что вопроса о причинах, побудивших чиновников снять видео, им никто не задавал.

Стоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области Стоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области

Видео курсантов

Похожий скандал разразился после появления в сети ролика с курсантами Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), которые танцевали в полуобнаженном виде в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction.

В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и участникам скандального видео самые жесткие меры вплоть до увольнения и отчисления. Приволжская транспортная прокуратура провела проверку, но не нашла в клипе никаких нарушений.

Многие пользователи интернета поддержали курсантов, в сети появилась петиция в их защиту.

Кроме того, за студентов заступился Владимир Жириновский, заявивший, что наказывать их нельзя и что ЛДПР проконтролирует, чтобы "ни один волос не упал с их голов".