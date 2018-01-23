В Оренбургской области ветер повредил крыши четырех детских учреждений

УФА, 23 янв – РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду повредили крыши двух школ, детского сада и детского учебного центра в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщили в управлении МЧС по региону.

"Сильный ветер частично повредил крышу здания детского эколого-биологического центра и лицея №8 в Оренбурге, сельской школы в Илекском районе и детского сада в Переволецком районе области. Пострадавших нет", — сообщает региональный МЧС.

По данным ведомства, в здании детского центра экологов в Оренбурге на момент происшествия находились 34 ребенка, их забрали родители. Учащиеся лицея №8 после инцидента распущены по домам, всего в школе было более тысячи учеников. Учащихся школы села Сухоречка Илекского района не эвакуировали, учебный процесс не прерывался. А в детском саду в селе Претория Переволоцкого района после инцидента вызвали родителей и детей отправили по домам.

"На местах работают аварийные службы, ликвидируют последствия сильного ветра", — добавили в управлении.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия по области сохранятся и 24 января. Ожидается ветер с порывами до 24 метров в секунду, низовая метель.