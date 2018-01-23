В Вологодской области сотрудники ДПС спасли пятерых замерзавших щенков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Сотрудники ДПС в Вологодской области спасли пятерых замерзавших новорожденных щенков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Щенков нашли сотрудники ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Череповецкому району Сергей Федоров и Тимур Абдуллаев, когда несли службу на 101 километре автодороги Вологда — Новая Ладога, уточнили в ведомстве.

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИКИ ДПС СПАСЛИ ЗАМЕРЗАВШИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ЩЕНКОВ pic.twitter.com/o0QFdUcSwy — УМВД Вологодской обл (@umvd_35) 23 января 2018 г.

"В дневное время, когда на небольшой промежуток времени поток транспортных средств прекратился, полицейские услышали писки животных, доносившиеся со стороны леса. Поскольку звук не прекращался, сотрудники ГИБДД направились в сторону лесополосы. Пройдя порядка ста метров, госавтоинспекторы увидели под деревьями картонную коробку, из которой и доносился писк животных. Когда полицейские открыли ее, то увидели внутри пять щенков", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД отнесли замерзавших щенков в служебный автомобиль, чтобы их отогреть, затем отправились в ближайшее придорожное кафе, где купили молоко и, подогрев его, накормили щенят, добавили в УМВД.

"После этого лейтенант полиции Сергей Федоров позвонил своей маме, которая приехала и забрала щенков домой. Вернувшись со смены, полицейский подал объявление в интернет о том, что безвозмездно отдаст животных, которых забрали очень быстро", — сообщает ведомство.

Одного из спасенных щенков, которого назвали Люк, Федоров оставил себе, заключили в УМВД.