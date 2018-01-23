ЛЮБЕРЦЫ, 23 янв — РИА Новости. Директор кадетской школы в подмосковных Люберцах, где произошло массовое отравление учащихся, с 22 января освобождена от занимаемой должности, сказала журналистам начальник управления образования городского округа Люберцы Виктория Бунтина.
"На 22 января директор школы освобождена от занимаемой должности", — сказала Бунтина.
Она отметила, что на настоящий момент обязанности директора исполняет ее заместитель. Новый директор будет назначен по результатам конкурсного отбора.