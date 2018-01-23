Под Брянском две девушки попали в больницу, прокатившись на "ватрушке"

БРЯНСК, 23 янв – РИА Новости. Две девушки, катавшиеся по дороге на прицепленной к легковому автомобилю "ватрушке", сделанной из крыши автомобиля, госпитализированы с травмами после столкновения с дорожным знаком, сообщила во вторник автоинспекция Брянской области.

По данным ведомства, водитель автомобиля с четырьмя пассажирами, катившимися вслед за ним на гибкой сцепке на "ватрушке" по автодороге в Комаричском районе, не справился с управлением. В результате автомобиль ушел в неуправляемый занос и врезался в стойку с дорожным знаком.

"В результате ДТП 18-летняя пассажирка с диагнозом перелом ребра, двухсторонний пневмоторакс, ушиб головного мозга средней тяжести, перелом лонной кости, субархамидальное кровоизлияние в мозг госпитализирована, 17-летняя пассажирка с диагнозом "ушиб грудной клетки" госпитализирована", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что водитель автомобиля уже более 50 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.