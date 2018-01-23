Главу Минлесхоза Оренбуржья уволили после клипа чиновников со стриптизом

УФА, 23 янв — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уволил министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких и трех его заместителей, которые оказались героями видеоролика с мужским стриптизом, сообщил РИА Новости представитель администрации главы региона.

Исполнять обязанности главы ведомства будет Владимир Морозов, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Внимание региональных властей привлек появившийся в социальных сетях и СМИ видеоклип, в котором участвуют люди, похожие на Тонких и его подчиненных. В начале видео чиновники сидят за рабочим столом и пьют пиво на фоне мешка с надписью "Бюджет". Затем человек, похожий на министра, зачитывает несколько "указов губернатора" о необходимости развивать внутренний туризм и о том, что в лесу появились "косматые чудовища".

Далее чиновники переодеваются в исторических персонажей, пьют алкоголь, бранятся, демонстрируют различное оружие и изображают импровизированный танец у шеста и мужской стриптиз.

После этого Берг подписал указ об увольнении Тонких и его заместителей Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова.

"Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих "артистов" позволяют им претендовать только на премию Дарвина", — заявил губернатор.

Другой источник РИА Новости в региональном правительстве пояснил, что после появления видео прошло срочное совещание, на которое вызвали участников ролика. При этом собеседник агентства отметил, что никто не спросил у них, для чего они сняли клип.