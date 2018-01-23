Источник сообщил об эвакуации сотрудников штаб-квартиры "Яндекса"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Москве эвакуируют сотрудников штаб-квартиры "Яндекса" на улице Льва Толстого из-за звонка о минировании, сообщил РИА Новости источник в интернет-компании.
Также звонок о минировании поступил в бизнес-центр в Екатеринбурге, где "Яндекс" арендует офис, добавил он.
Эту информацию подтвердил РИА Новости PR-директор "Яндекса" Очир Манджиков.
"Мы получили звонки о том, что в одном из корпусов московской штаб-квартиры заложена бомба. Сотрудники были немедленно эвакуированы. Также эвакуирован бизнес-центр в Екатеринбурге, в котором "Яндекс" снимает офис. Проверкой информации занимаются специальные службы", — сказал он.
Кроме того, по его словам, был эвакуирован офис в Санкт-Петербурге.
Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.
Во вторник начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных заявил, что ложные звонки о "минировании" в России пошли на спад по сравнению с осенью прошлого года.