Источник сообщил об эвакуации сотрудников штаб-квартиры "Яндекса"

Сотрудники рядом со зданием компании Яндекс после сообщения о минировании

Сотрудники рядом со зданием компании Яндекс после сообщения о минировании

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Москве эвакуируют сотрудников штаб-квартиры "Яндекса" на улице Льва Толстого из-за звонка о минировании, сообщил РИА Новости источник в интернет-компании.

"В компанию поступил звонок о минировании. Сотрудники эвакуированы и отправлены домой. Информация передана в правоохранительные органы", — сказал собеседник агентства.

Также звонок о минировании поступил в бизнес-центр в Екатеринбурге, где "Яндекс" арендует офис, добавил он.

Эту информацию подтвердил РИА Новости PR-директор "Яндекса" Очир Манджиков.

"Мы получили звонки о том, что в одном из корпусов московской штаб-квартиры заложена бомба. Сотрудники были немедленно эвакуированы. Также эвакуирован бизнес-центр в Екатеринбурге, в котором "Яндекс" снимает офис. Проверкой информации занимаются специальные службы", — сказал он.

Кроме того, по его словам, был эвакуирован офис в Санкт-Петербурге.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре 2017 года замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти три тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Во вторник начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных заявил, что ложные звонки о "минировании" в России пошли на спад по сравнению с осенью прошлого года.