На Кубани море выбросило на берег ящик с зенитными снарядами НАТО

СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. На берегу Черного моря в курортном поселке Архипо-Осиповка на Кубани нашли ящик с зенитными снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО, сообщает погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю.
"Несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, его содержимое оказалось в боеспособном состоянии. Предположительно, на берег ящик выбросило штормом", — говорится в сообщении.
Данные о боеприпасах пограничники передали сотрудникам МВД, которые проведут экспертизу и примут процессуальное решение.