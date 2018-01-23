На Кубани море выбросило на берег ящик с зенитными снарядами НАТО

СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. На берегу Черного моря в курортном поселке Архипо-Осиповка на Кубани нашли ящик с зенитными снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО, сообщает погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю.

О подозрительной находке жители поселка сообщили пограничникам несколько дней назад. Приехавший на место наряд обнаружил ящик с четырьмя 40-миллиметровыми зенитными снарядами в штатной упаковке шведского концерна Bofors.

"Несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, его содержимое оказалось в боеспособном состоянии. Предположительно, на берег ящик выбросило штормом", — говорится в сообщении.

Данные о боеприпасах пограничники передали сотрудникам МВД, которые проведут экспертизу и примут процессуальное решение.