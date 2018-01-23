Полковник Максименко отверг в суде обвинения в получении взятки

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко в суде отверг обвинения в получении взятки за освобождение из тюрьмы криминального авторитета Итальянца, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где началось слушание дела по существу.

"Своей вины я не признаю. Никаких денег я не получал не от Шейхаметова, ни от Шенгелия. Шейхаметова я вообще не знаю. Ламонов мне никакие деньги не передавал. Это подтверждается тем, что деньги у меня не изъяты, я бы их чисто физически не смог бы скрыть. Никандров и Ламонов были вынуждены меня оговорить, но сотрудники ФСБ их обманули, обещая взамен выпустить из-под стражи, но так и не выпустили", — сказал Максименко.