МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Начальник московского главка СК России Александр Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца), заявил в суде во вторник прокурор по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко.

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32.1% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.2% Запретом занимать руководящие должности

22.4% Разве что высшая мера поможет

23.9% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Это заявление обвинитель Борис Локтионов сделал в ходе первого заседания по делу Максименко, которого непосредственно обвиняют в получении взятки.

"В марте 2016 года Максименко был достоверно осведомлен, что руководитель ГСУСК Москвы Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУСК Москвы Алексей Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от Смычковского, предприняли меры к решению вопроса об освобождении Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений", — говорится в обвинительном заключении в отношении Максименко.

По словам гособвинителя, Дрыманов, Никандров и Крамаренко установили порядок действий в отношении Кочуйкова, который заключался в "выделении в отдельное производство и передаче дела в следственное управление ЦАО СК Москвы, где деяния Кочуйкова будут переквалифицированы на менее тяжкое преступление, то есть самоуправство".

Так, Никандров и Крамаренко "подготовили Дрыманову служебную записку о необходимости переквалификации действий Кочуйкова" на менее тяжкую статью (с "вымогательства" на "самоуправство") и "изменении меры пресечения на не связанные с заключением под стражу при отсутствии на то законных оснований".

"Дрыманов одобрил эти предложения и поручил Никандрову продолжить курирование расследования уголовного дела вопреки распределению обязанностей среди своих заместителей, установленному приказом ГСУСК Москвы", — сказал прокурор.

В настоящий момент Дрыманов проходит по этому делу свидетелем. Комментариями самого офицера или его защиты РИА Новости пока не располагает.