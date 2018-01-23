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Происшествия

Прокуратура назвала возможную причину обрушения подъезда в доме под Иваново

11:4423.01.2018
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Ивановской областиРазбор завалов на месте обрушения жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области. 22 декабря 2017Разбор завалов на месте обрушения жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области. 22 декабря 2017
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Ивановской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Техническое обследование пятиэтажного дома в городе Юрьевец Ивановской области, в котором обрушился подъезд, показало, что одна из причин произошедшего – подмыв фундамента грунтовыми водами при отсутствии у здания дренажной системы, сообщила прокуратура региона во вторник.

Разбор завалов на месте обрушения жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области. 22 декабря 2017
© Фото : предоставлено МЧС РФ
"Вышли - и рухнуло все": житель дома в Юрьевце рассказал о спасении соседей

Внешняя стена пятиэтажного двухподъездного дома №33а по улице Пушкина в Юрьевце обрушилась рано утром 22 декабря прошлого года. Как сообщало следствие, ночью один из жильцов проснулся, услышал треск, увидел трещину на стене дома и разбудил соседей. Благодаря этому жильцы подъезда вовремя покинули квартиры. В здании на тот момент находились 54 человека, детей не было. Итоги обследований дома показали, что он непригоден для проживания.

По факту произошедшего прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства.

"По результатам технического обследования дома выявлено, что одной из причин обрушения явилась просадка фундамента и грунтов основания части здания, в результате подмыва грунтовыми водами в совокупности с небольшим запасом несущей способности грунтового основания. В ходе проверки установлен факт отсутствия дренажной системы у пострадавшего дома", — говорится в сообщении.

Разбор завалов на месте обрушения жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области. 22 декабря 2017
© Фото : редоставлено МЧС РФ
Все жильцы дома в Юрьевце успели спастись благодаря героизму соседа
Уточняется, что дренажная система отсутствует еще у ряда аналогичных домов в городе. Прокуратура потребовала, что власти района организовали работу по обустройству систем приема дренажных вод и поверхностного стока.

По факту обрушения подъезда следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура уточняет, что часть материалов прокурорской проверки изъята следователями для установления всех обстоятельств в рамках уголовного дела.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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RUKAPOMOHI
Интересно. А ведь, после обязаловки капремонта, все дома проверили, и можно не заглядывая в документы с уверенностью сказать, что и этот дом был признан пригодным. А сколько ещё подобных домов были признаны пригодными и сколькие из них уже были отремонтированы?
Какое-то нерадостное будущее под последний марш.
12:36
23.01.2018
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Алексей Соловьев
Интересно какая судьба ожидает жильцов, у которых зимой признали многоквартирный дом не пригодным для проживания.
12:11
23.01.2018
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