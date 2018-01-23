Прокуратура назвала возможную причину обрушения подъезда в доме под Иваново

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Техническое обследование пятиэтажного дома в городе Юрьевец Ивановской области, в котором обрушился подъезд, показало, что одна из причин произошедшего – подмыв фундамента грунтовыми водами при отсутствии у здания дренажной системы, сообщила прокуратура региона во вторник.

Внешняя стена пятиэтажного двухподъездного дома №33а по улице Пушкина в Юрьевце обрушилась рано утром 22 декабря прошлого года. Как сообщало следствие, ночью один из жильцов проснулся, услышал треск, увидел трещину на стене дома и разбудил соседей. Благодаря этому жильцы подъезда вовремя покинули квартиры. В здании на тот момент находились 54 человека, детей не было. Итоги обследований дома показали, что он непригоден для проживания.

По факту произошедшего прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства.

"По результатам технического обследования дома выявлено, что одной из причин обрушения явилась просадка фундамента и грунтов основания части здания, в результате подмыва грунтовыми водами в совокупности с небольшим запасом несущей способности грунтового основания. В ходе проверки установлен факт отсутствия дренажной системы у пострадавшего дома", — говорится в сообщении.

Уточняется, что дренажная система отсутствует еще у ряда аналогичных домов в городе. Прокуратура потребовала, что власти района организовали работу по обустройству систем приема дренажных вод и поверхностного стока.

По факту обрушения подъезда следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура уточняет, что часть материалов прокурорской проверки изъята следователями для установления всех обстоятельств в рамках уголовного дела.