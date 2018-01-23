В Кузбассе спасли дальнобойщика, застрявшего в мороз на трассе

КЕМЕРОВО, 23 янв — РИА Новости. Полицейские и сотрудники МЧС в Кемеровской области помогли водителю фуры с грузом для дальневосточного космодрома, который застрял на трассе в 40-градусный мороз, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Инцидент произошел на федеральной трассе "Новосибирск – Иркутск". Экипаж ГИБДД обнаружил на обочине заглохшую фуру. Полицейские остановились, чтобы выяснить, что произошло.

"Дальнобойщик рассказал, что вез из Москвы на космодром в Амурской области трубы. Во время движения в топливном баке грузовика замерзла солярка. В результате несколько часов мужчина провел в холодной машине. Сотрудники полиции предложили ему отогреться в патрульном автомобиле, а сами тем временем вызвали спасателей, которые при помощи тепловой пушки смогли запустить двигатель", — рассказали в ГУМВД.

Спасатели и правоохранители из-за морозов призывают автолюбителей по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, а также заранее проверить исправность машины, взять буксировочный трос, зарядное устройство для мобильного телефона, теплые вещи и термос с горячим напитком. О непредвиденных ситуациях в пути просят немедленно сообщать в оперативные службы: с мобильного телефона 112 или 02, добавили в полиции.

В Кузбассе на этой неделе морозная погода без осадков и с северным ветром. Днем температура составляет минус 30-35 градусов, ночью опускается до минус 40-45 и ниже. По данным Кемеровского гидрометцентра, самые низкие температуры в последние дни зафиксированы в Мариинске и Яе — минус 47 градусов, в Междуреченске — минус 46 градусов, в Крапивино — минус 45. Кроме того, как отметили в метеослужбе, дует ветер, из-за которого мороз ощущается сильнее.