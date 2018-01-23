СК назвал возможную причину пожара под Омском, где погибли пять детей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Следователи задержали оператора автогазозаправочной станции в Омской области, который заправлял баллон, сдетонировавший в доме многодетной семьи, где сгорели пятеро детей, сообщает во вторник Следственный комитет (СК) России.
"В результате проведенных следственных действий следователями установлен подозреваемый – 39-летний оператор автогазозаправочной станции. По версии следствия, он заправил газовый баллон с нарушением установленных норм безопасности, что привело к детонации газового баллона в теплом помещении", — говорится в сообщении.
В настоящее время с задержанным работают следователи, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На автозаправочной станции следователями проведены обыски и выемка документации. Допрашиваются собственник и работники заправки.
По данным СК, на месте происшествия с понедельника работает следственная группа. В ходе осмотров места происшествия изъяты элементы газового баллона и другие вещественные доказательства, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, в том числе для установления причины смерти детей.