СК назвал возможную причину пожара под Омском, где погибли пять детей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Следователи задержали оператора автогазозаправочной станции в Омской области, который заправлял баллон, сдетонировавший в доме многодетной семьи, где сгорели пятеро детей, сообщает во вторник Следственный комитет (СК) России.

По предварительным данным СК, пожар произошел в доме, где проживала благополучная семья с семью приемными детьми. Пять детей — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет — погибли. Приемная мать госпитализирована с ожогами около 50% поверхности тела. Двое других детей и их приемный отец 1963 года рождения не пострадали. Предположительно, причиной пожара стал взрыв газовоздушной смеси. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

"В результате проведенных следственных действий следователями установлен подозреваемый – 39-летний оператор автогазозаправочной станции. По версии следствия, он заправил газовый баллон с нарушением установленных норм безопасности, что привело к детонации газового баллона в теплом помещении", — говорится в сообщении.

В настоящее время с задержанным работают следователи, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На автозаправочной станции следователями проведены обыски и выемка документации. Допрашиваются собственник и работники заправки.

В СК напомнили, что по факту трагедии ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), и сообщили, что в отношении задержанного оператора газозаправочной станции и других лиц возбуждено еще одно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).

По данным СК, на месте происшествия с понедельника работает следственная группа. В ходе осмотров места происшествия изъяты элементы газового баллона и другие вещественные доказательства, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, в том числе для установления причины смерти детей.